Дмитрий Кагарлицкий подписал трехлетний контракт со СКА

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким. Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское "Динамо", в составе которого принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, забросил 24 шайбы и отдал 37 результативных передач.

"Команда ставит перед собой высокие цели, поэтому хочу своей работой заслужить уважение партнеров и болельщиков, принести максимальную пользу", – прокомментировал переход в петербургскую команду Кагарлицкий