Российские ватерполистки обыграли Венгрию в матче Суперфинала Мировой лиги

В матче второго тура группового этапа Суперфинала Мировой лиги по водному поло женская сборная России под руководством Александра Гайдукова обыграла национальную команду Венгрии со счетом 14:9.

Самой результативной в составе победителей встречи стала Екатерина Прокофьева, забившая четыре мяча. Трижды отличилась Мария Берснева.

Россиянки с пятью очками поднялись на второе место в группе В, а венгерки расположились на четвертой строчке, потерпев второе поражение кряду. В следующем матче турнира сборная России в четверг, 6 июня сыграет с командой США, а Венгрия в тот же день встретится с Канадой.