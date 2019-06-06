Над столицей Еврейской АО неистовствует сильнейший ураган

Сильнейшая гроза с градом обрушилась в четверг ночью на Биробиджан. Ледяные шарики достигали сантиметра в диаметре, жители проснулись от грохота, с которым градины обрушивались на металлические кровли и отливы окон.

Тротуары оказались засыпаны листьями и сломанными ветками, горожане сообщают о побитых стёклах и повреждённых автомобилях. В то же время, поскольку непогода разыгралась ночью, пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24". Энергетики региона сообщают, что гроза не нарушила электроснабжения.