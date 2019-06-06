В Екатерининском дворце Царского села отреставрировали уникальный Лионский зал

Лионский зал Екатерининского дворца открылся после реконструкции в Царском селе. Его интерьеры практически полностью были утеряны ещё во время Великой Отечественной войны. Мастерам удалось воссоздать живописный плафон, лепнину с позолотой, лазуритовые мозаичные панели. Также реставраторы обтянули стены золотым шёлком.

Работы по восстановлению зала длились более 10 лет. Большинство предметов были утрачены. Поэтому пришлось воссоздать Лионский зал по архивным документам, фотографии и картине 1878 года. Однако один элемент декора — паркет — пока восстановить не успели. Вместо него временно постелили ковёр. Эксперты утверждают, что Лионский зал по красоте можно сравнить с янтарной комнатой. Об этом говорила на торжественной церемонии и Ольга Голодец. По её словам, восстановление зала — это настоящее чудо.