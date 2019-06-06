В Санкт-Петербурге начинается международный экономический форум

Более 3,5 тысяч иностранных делегатов из 140 стран примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он стартует в северной столице сегодня. Общее количество гостей составит 17 тысяч человек. Столько не приезжали ещё никогда.

Участники обсудят, в первую очередь, вопросы экономики и бизнеса, отмечает телеканал "Россия 24". Также среди главных тем — энергетика, транспорт, мировые проблемы, использование цифровых технологий в предпринимательстве и международное сотрудничество.

Как отметили в российском МИДе, программа мероприятий настолько обширна, что ни о какой экономической изоляции нашей страны не может быть и речи. Это подтверждается и большим количеством зарубежных участников. Среди которых не только крупные компании, но и политические деятели. Например, генсек ООН Антониу Гуттериш, президенты европейских стран.

Одним из главных гостей экономического форума станет председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл в Петербург в рамках своего государственного визита в Россию.