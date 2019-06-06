Алексей Швед: ЦСКА хорошо провел игру, но мы продолжим бороться

В первом матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ "Химки" проиграли ЦСКА со счетом 85:106. Защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 32 очка, поделился впечатлениями от противостояния с армейцами.

"Времени на восстановление нам хватило, – сказал Швед, слова которого приводит ТАСС. – ЦСКА хорошо провел игру, но мы продолжим бороться, это финал. Нам необходимо нейтрализовать их быстрые отрывы и усилить борьбу на подборах".

Напомним, счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу армейцев. Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.