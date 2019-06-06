Бразилия переиграла Катар в товарищеском матче, Неймар получил травму

В рамках товарищеского матча сборная Бразилии на поле стадиона имени Мане Гарринчи обыграла национальную команду Катара со счетом 2:0. Бразильцы в преддверии старта Кубка Америки из-за повреждения потеряли лидера сборной.

У победителей встречи голами отметились Ришарлисон и Габриэл Жезус, забившие мячи на 16-й и 24-й минутах соответственно. На 96-й минуте защитник Катара Буалем Хухи не реализовал пенальти.

Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар в середине первого тайма получил травму голеностопа и был заменен, после чего не смог сдержать слез и отправился в подтрибунное помещение с помощью медицинского персонала. Участие Неймара в Кубке Америки, который пройдёт с 15 июня по 7 июля, под вопросом. Стадион футболист покинул на костылях.

В следующем матче Бразилия 9 июня проведет контрольный матч с командой Гондураса, а Катар 16 июня уже в рамках Кубка Америки сыграет с Парагваем.