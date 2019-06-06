Член правительства Иркутской области задержан в Москве

В московском аэропорту Шереметьево сотрудниками ФСБ России задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской, чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом "В" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), передает ТАСС.

"Интерфакс" уточняет, что задержание министра было проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения,согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном

природном заказнике регионального значения "Туколонь".