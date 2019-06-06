6 июня 201908:35
Глава ВТБ Костин: банк погасит долги футбольного "Динамо"
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подтвердил, что его организация приобрела практически полный пакет акций столичного футбольного клуба "Динамо". Он также сообщил, что банк погасит долги "бело-голубых" в течение ближайших 8 лет.
"Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги [предположительно, около 5 млрд рублей, — прим. ред.], — цитирует Костина ТАСС. – Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются".
В апреле сообщалось, что ВТБ приобрел 99,9961% акций динамовского клуба по символической цене – за один рубль.
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