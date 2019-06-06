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Проблемы в банках 20 минут назад
Банк "Прайм Финанс" лишился лицензии
У банка "Прайм Финанс" из Санкт-Петербурга отозвана лицензия. Этот банк был 366 в рейтинге российских кредитных организаций. По заявлению Центробанка, банк полностью утратил собственные средства. Дыра в банковском бюджете превысила 268 миллионов рублей.
При этом банк последнее время осуществлял операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, сообщается в релизе Банка России. В "Прайм Финанс" назначена временная администрация. Она будет действовать либо до ликвидации банка, либо до определения санатора банка.
При этом вкладчики банка не пострадают: "Прайм Финанс" — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов, не превышающие 1 миллиона 400 тысяч рублей, будут возвращены вкладчикам полностью.
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