220 лет Пушкину: Александр Сергеевич до сих пор остается самым читаемым в России

В России отмечают день рождения Александра Пушкина. Он родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. К этому дню проводятся праздничные мероприятия, отмечается День русского языка. Опрос ВЦИОМ показал, что Пушкин актуален и сегодня. После школы россияне чаще всего перечитывают Александра Пушкина и Льва Толстого. К произведениям великих классиков русской литературы возвращаются 28% и 27% россиян соответственно.

Самое известное пушкинское творение – "Сказка о царе Салтане". 85% россиян читали ее в школе, а 34% — во взрослом возрасте, сообщает РИА Новости. Популярен и роман "Евгений Онегин", который 88% читали в школе, а 22% и после получения среднего образования. Поэму "Руслан и Людмила" читали 84% и 19% россиян соответственно в школьные годы и после них, а повесть "Капитанская дочка" 84% россиян читали в подростковом возрасте, а 14% — во взрослом, сообщает РИА Новости.

6 июня одной из главных площадок празднования дня рождения поэта станет Государственный музей имени Пушкина. Все филиалы музея откроют свои двери для свободного посещения до 21 часов

Обширная программа празднования юбилея поэта в государственном музее-заповеднике Пушкина "Большие Вяземы" в Подмосковье. Здесь пройдет "Пушкинский театральный карнавал", где 22 муниципальных театра Подмосковья представят собственные трактовки произведений писателя.

На проходящей на Красной площади в Москве книжной ярмарке 6 июня с открытой лекцией "Пушкин, каким его знает мир" выступит профессор кафедры мировой литературы Института имени Пушкина Галина Якушева. Здесь же прозвучат стихи поэта в исполнении иностранных студентов.

В Петербурге в программу Пушкинского дня включена акция "Поздравьте Пушкина с днем рождения". Это личное обращение к Александру Сергеевичу, которое внесет особое настроение в многочисленные праздничные события Всероссийского музея Александра Пушкина на набережной Мойки, 12. В поздравлении примут участие и жители, и гости Санкт-Петербурга. Свои видеопоздравления можно было присылать на сайт музея. Директор музея Сергей Некрасов подчеркнул, что в прошлом году поздравления Пушкину пришли не только от Камчатки до Калининграда, но и из Нью-Йорка и Кембриджа.

Музей-квартира на Мойке, где вход 6 июня бесплатный, приглашает гостей на выставку "Многоликий Пушкин". На ней представлены живописные, графические и скульптурные портреты поэта разных эпох. По словам Некрасова, там будут показаны не только знаменитый пушкинский портрет работы Василия Тропинина, но и два подготовительных эскиза к этой работе — карандашный набросок и этюд маслом. На них видно, что у Пушкина голубые глаза и каштановые волосы. Среди других экспонатов — картины Леонида Пастернака, Кузьмы Петрова-Водкина, Юрия Репина — сына художника Ильи Репина, Николая Ульянова и многих других. Будут и работы современных художников. Выставка будет работать до 29 августа. Но портрет Пушкина работы Валентина Серова будут демонстрировать публике только один день – в день рождения поэта.

Большая программа предусмотрена в Мемориальном музее-лицее в заповеднике "Царское Село", где учился юный Пушкин. Традиционно будут организованы автобусные и пешеходные экскурсии по пушкинским местам Петербурга. В этот день все пушкинское пространство будет принадлежать тем, кто придет на праздник.

В Петербурге с полудня начинается театральная программа с участием артистов Малого драмтеатра – Театра Европы, струнного квартета Esperance и других актеров и исполнителей.

А в Шереметьеве в здании аэропорта накануне был открыт трехметровый бронзовый памятник поэту. Аэропорт Шереметьева получил имя Александра Пушкина после всенародной акции "Великие имена России".