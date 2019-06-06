Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом. Камера регистратора зафиксировала момент одного столкновения.

Массовое ДТП произошло на дороге, соединяющей Седанку и Патрокл. На кадрах видно, что водитель легковушки успевает притормозить перед застрявшими в пробке автомобилями, но в него практически тут ж врезается следовавшая позади машина.

Причиной аварий, как отметили инспекторы, стала плохая видимость и нарушение скоростного режима, в результате движение в сторону Седанки было полностью заблокировано. Застрявшие водители самостоятельно разобрали разделяющий полосы отбойник, чтобы покинуть затор.

Информации о пострадавших не поступало.