Криштиану Роналду рано радовался: дело об изнасиловании не закрыто

Информация, согласно которой португальский игрок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду больше не является подозреваемым в деле об изнасиловании, оказалась недостоверной. Напротив, юристы жертвы футболиста передали документы в федеральный суд США.

Как уже сообщали Вести.Ru, минувшей осенью модель Кэтрин Майорга сообщила прессе, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. Затем последовала подача иска от женщины в американский суд. И это при том, что в 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с адвокатами Роналду и за молчание получила 375 тыс. долларов.

Два дня назад сообщалось, что дело закрыто после уведомления о добровольном прекращении разбирательства. Но, как сообщил журналист издания Spiegel Рафаэль Бушманн, юристы, работающие с Майоргой просто не смогли доставить иск Криштиану Роналду и поэтому передали заявление в федеральный суд, который в дальнейшем примет решение о действиях в отношении португальца.

The case is not closed, it is just at a different court now. After it was not possible for Mayorga‘s lawyers to serve #Ronaldo with the complaint, they filed it at a federal court: https://t.co/tEvIoeJDq6 @derWinterbach @andreasmeyhoff @antjewindmann @SPIEGELONLINE