Сечин усомнился, что электромобили задавят нефтянку

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин сделал предсказание на Петербургском экономическом форуме. Он решил разрушить стереотип, что электромобили с легкостью задавят нефтянку. Массовое распространение появившегося еще в 1899 году электромобиля маловероятно, считает Сечин.

Он пояснил, что распространение электромобилей будет локальным. И только в крупных агломерациях США, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Их использование требует высоких затрат на создание и развитие инфраструктуры и наличия определенных климатических условий. Планы Германии, которая является крупнейшим автопроизводителем Европы, по производству 1 миллиона электрических транспортных средств к 2020 году, отметил руководитель нефтяной компании, не выполняются. Парк электромобилей в ФРГ составляет около 200 тысяч машин. Это менее полупроцента от легкового парка страны.

При этом Германия держит курс на энергетику без атома и угля. Сейчас доля угольной генерации составляет в ФРГ 34%. И пока углеродный след в производстве энергии для электромобилей остается высоким.

"Я уже не говорю о том, что трудно назвать экологичным транспорт, содержащий в себе значительные объемы лития и кобальта. Никто сегодня не имеет ответа на вопрос о том, как построить по-настоящему замкнутый, полный цикл оборота этих металлов в аккумуляторах, а про их исключительный вред для окружающей среды (те же соединения фтора, которые выделяются при повреждении литий-ионных батарей, более опасны для человека, чем свинец) написано гораздо больше, чем мы можем обсудить сегодня на нашей сессии", — рассказал Игорь Сечин.

Игорь Сечин подчеркнул, что электромашины не решают ни проблему сокращения выбросов, ни проблему существования вредных производств. Роль электромобилей в мировом автопарке в обозримом будущем вряд ли превысит 12-15%. При этом увеличение количества электромобилей будет компенсироваться ростом традиционного транспорта в развивающихся странах, добавил глава "Роснефти".

Игорь Сечин добавил, что внедряемые в электромобилях технологи недостаточно отлажены. Кроме того, существенные ограничения в транспортной индустрии, добавил Сечин, указывают на наличие существенных ограничений в расширении сфер использования искусственного интеллекта там, где это связано с риском для жизни человека. Аварии беспилотников более чем в 10 раз превышают количество аварий на 1 километр у традиционных автомобилей.

Прямые трансляции с Петербургского международного экономического форума ведет телеканал "Россия 24".