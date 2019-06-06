Навас на замену Буффону. "Пари Сен-Жермен" хочет вратаря "Реала"

Чемпионы Франции по футболу из "Пари Сен-Жермен" могут приобрести голкипера сборной Коста-Рики и мадридского "Реала" Кейлора Наваса. "ПСЖ" накануне объявил, что расстается с итальянским ветераном Джанлуиджи Буффоном и ищет ему замену.

Лидер французского чемпионата ведет переговоры с "Королевским клубом" по трансферу вратаря, утверждает испанское издание Marca. Контракт костариканца со "сливочными" истекает в следующим сезоне и летом 2020 года он станет свободным агентом. Известно, что тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на Наваса.