Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

Утром 6 июня ряд СМИ распространил информацию о том, что с Фрунзенской набережной Москвы был экстренно госпитализирован народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Как сообщал "Пятый канал", ему стало плохо на детской площадке. Артисту вызвали скорую и отвезли в одну из столичных больниц, где положили в реанимацию.

Позже в комментарии Life супруга актера Юлия Монахова рассказала, что во время съемок у него резко упало давление из-за жары, а сейчас с Александром Васильевичем все в порядке и он уже едет домой.

Ранее сообщалось, что 6 июня в Москве установилась крайне редкая для этого времени года жара. Ожидается, что днем столбики термометра поднимутся выше 30 градусов.