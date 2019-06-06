Двукратная чемпионка Уимблдона Квитова может не сыграть в Лондоне

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая в 2011 и 2014 годах побеждала на турнире в лондонском предместье Уимблдон, может пропустить третий в сезоне "Большой шлем". Травма предплечья уже лишила шестую ракетку мира шансов сыграть в Париже на Открытом чемпионате Франции.

Чешка очень хочет сыграть на Уимблдоне, но не уверена, что успеет восстановиться к британскому "Шлему", сообщает Isport.Blesk.Cz. Один из членов медицинского штаба 29-летней теннисистки Павел Коларж сообщил, что у нее надрыв мышцы. Квитова проходит разные лечебные процедуры, включая криотерапию.

"Случается, что мне становится очень больно, но иногда я вообще ничего не чувствую. Казалось, за последнюю неделю мне стало лучше и я даже иногда могу почистить зубы! – смеется Квитова. – Но затем боль снова возвращается".