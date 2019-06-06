6 июня 201912:28
"Облегчал участь": врача обвинили в целенаправленном убийстве 25 больных
В штате Огайо (США) 43-летнего врача Уильяма Хьюзела обвинили в убийстве 25 пациентов во возрасте от 37 до 85 лет.
Как сообщает СBS News,Хьюзел сознательно назначал больным потенциально смертельные дозы болеутоляющего, чтобы ускорить их смерть.
Расследование этого дела велось полгода. По сведениям следователей, дозы болеутоляющего превышали допустимые нормы в десять, а иногда даже в 40 раз.
При этом официально о мотивах Хьюзела не говорится. Однако адвокат утверждает, что его подзащитный "пытался облегчить боль", но убивать пациентов не собирался.
Если суд признает Хьюзела виновным, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.
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