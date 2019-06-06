Новости Экономика

Все видео этой рубрики
6 июня 201912:33

Глава Счетной палаты: часть ответственности за экономический рост в России надо переложить на силовиков

EPA

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что часть ответственности за экономический рост в России следует переложить на силовиков.

Большинство российских предпринимателей называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития бизнеса – об этом говорят результаты опроса, проведенного ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказал Кудрин в ходе своего выступления на сессии Петербургского экономического форума.

Больше 55% процентов предпринимателей не доверяют судебной системе, более трети не считают ее независимой и объективной, и такое отношение к "важнейшему институту" говорит о том, что "верховенство права не достигается", подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что скептически смотрит на официальные прогнозы роста российской экономики, которая должна вырасти выше среднемировых 3%. Кудрин считает, что в этом году рост экономики будет ниже 1%, а потенциал на ближайшие годы не превысит 2% в год.

Вести.Ru и "Россия 24" ведут прямые трансляции с Петербургского международного экономического форума.

Сейчас

12:30

Шенгенские страны согласовали единый подход к выдаче мультивиз

11:15

Ватикан сообщил о готовящейся встрече Путина и Франциска

10:55

Бари Алибасов принимает поздравления в реанимации

10:53

ЦБ и МЭР поспорили о причинах роста кредитования

08:39

Банк "Прайм Финанс" лишился лицензии

05:20

Число жертв столкновений в Хартуме возросло

04:41

Поезд метрополитена японской Иокогамы сошел с рельсов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кредиты - это от бедности: ЦБ и МЭР поспорили о рисках финансовой стабильности

Кредиты - это от бедности: ЦБ и МЭР поспорили о рисках финансовой стабильности

1 час назад
Ватикан сообщил о готовящейся встрече Путина и Франциска

Ватикан сообщил о готовящейся встрече Путина и Франциска

1 час назад
Сечин усомнился, что электромобили задавят нефтянку

Сечин усомнился, что электромобили задавят нефтянку

48 минут назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

ПМЭФ-2019. Торжественное открытие
13:00

Встреча Владимира Путина с руководителями информагентств
14:00

Встреча глав России и Болгарии
Все трансляции
220 лет Пушкину: Александр Сергеевич до сих пор остается самым читаемым в России

220 лет Пушкину: Александр Сергеевич до сих пор остается самым читаемым в России

1 час назад
Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

48 минут назад
Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина

Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина

1 час назад
270
10 городов мира, где свидание будет стоить слишком дорого

10 городов мира, где свидание будет стоить слишком дорого

4 часа назад
Станция метро "Варшавская" будет закрываться раньше

Станция метро "Варшавская" будет закрываться раньше

2 часа назад
Бари Алибасов принимает поздравления в реанимации

Бари Алибасов принимает поздравления в реанимации

1 час назад
"Облегчал участь": врача обвинили в целенаправленном убийстве 25 больных

"Облегчал участь": врача обвинили в целенаправленном убийстве 25 больных

10 минут назад
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

7 часов назад
Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

30 минут назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

12 минут назад
Кудрин: ситуация с Калви - одна из причин оттока капитала из России

Кудрин: ситуация с Калви - одна из причин оттока капитала из России

2 часа назад
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

2 часа назад
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

2 часа назад
Российский алгоритм-охранник уступил только китайскому

Российский алгоритм-охранник уступил только китайскому

2 часа назад
30-градусная жара в Москве 6 июня бывает лишь четыре раза за век

30-градусная жара в Москве 6 июня бывает лишь четыре раза за век

2 часа назад
Православный мир празднует Вознесение Господне

Православный мир празднует Вознесение Господне

3 часа назад
Банк "Прайм Финанс" лишился лицензии

Банк "Прайм Финанс" лишился лицензии

3 часа назад
В мобильном Skype разрешили делиться экраном

В мобильном Skype разрешили делиться экраном

3 часа назад
Член правительства Иркутской области задержан в Москве

Член правительства Иркутской области задержан в Москве

4 часа назад
Товары клиентам Amazon доставит летающий шестигранник

Товары клиентам Amazon доставит летающий шестигранник

4 часа назад
Ситуация в Судане ухудшается. ООН отзывает своих сотрудников из страны

Ситуация в Судане ухудшается. ООН отзывает своих сотрудников из страны

6 часов назад
В Екатерининском дворце Царского села отреставрировали уникальный Лионский зал

В Екатерининском дворце Царского села отреставрировали уникальный Лионский зал

7 часов назад
Число жертв столкновений в Хартуме возросло

Число жертв столкновений в Хартуме возросло

7 часов назад
Поезд метрополитена японской Иокогамы сошел с рельсов

Поезд метрополитена японской Иокогамы сошел с рельсов

7 часов назад
Новые имена большой литературы

Новые имена большой литературы

10 часов назад
В Питере открылся бордель с силиконовыми "сотрудницами"

В Питере открылся бордель с силиконовыми "сотрудницами"

11 часов назад
В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day

В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day

11 часов назад
Лимузин для Трампа: Белый Дом арендовал катафалк для поездок президента в Ирландии

Лимузин для Трампа: Белый Дом арендовал катафалк для поездок президента в Ирландии

12 часов назад
В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

13 часов назад
Решением суда арестованы трое фигурантов дела об убийстве спецназовца

Решением суда арестованы трое фигурантов дела об убийстве спецназовца

14 часов назад
Китайские панды осваиваются в московском зоопарке

Китайские панды осваиваются в московском зоопарке

15 часов назад
Переговоры в Минске: наконец от Киева последовала адекватная реакция

Переговоры в Минске: наконец от Киева последовала адекватная реакция

15 часов назад
Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса

Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса

15 часов назад
Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

16 часов назад
"Самолёт будущего" от KLM разместит пассажиров в крыльях

"Самолёт будущего" от KLM разместит пассажиров в крыльях

17 часов назад
Предполагаемые убийцы бизнесмена Калмановича задержаны в столице

Предполагаемые убийцы бизнесмена Калмановича задержаны в столице

18 часов назад
Башкирские Бонни и Клайд: за ограбившую банк кассиршу обещают миллион рублей

Башкирские Бонни и Клайд: за ограбившую банк кассиршу обещают миллион рублей

19 часов назад
"Рапсодия" на его фоне меркнет: отзывы первых зрителей скандального "Рокетмена"

"Рапсодия" на его фоне меркнет: отзывы первых зрителей скандального "Рокетмена"

19 часов назад
Обиженный водитель протаранил АЗС и попытался сжечь машину у бензоколонки

Обиженный водитель протаранил АЗС и попытался сжечь машину у бензоколонки

19 часов назад
Слишком много сладкого? Выявлена мутация, которая защитила наших предков от диабета

Слишком много сладкого? Выявлена мутация, которая защитила наших предков от диабета

19 часов назад
Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100

Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100

20 часов назад
iOS 13 поможет продлить срок жизни батареи iPhone

iOS 13 поможет продлить срок жизни батареи iPhone

20 часов назад
"Не белоручка": мэр Омска упала в грязь во время осмотра дома

"Не белоручка": мэр Омска упала в грязь во время осмотра дома

21 час назад
Предательство срубило: Ирина Меладзе "вслепую" поздравляла Джанабаеву с новорожденным

Предательство срубило: Ирина Меладзе "вслепую" поздравляла Джанабаеву с новорожденным

21 час назад
Х-клетки: новый тип иммунных клеток обвинили в развитии диабета

Х-клетки: новый тип иммунных клеток обвинили в развитии диабета

21 час назад