Туристы погибли при падении вертолета в горах Грузии

Три человека погибли при крушении частного вертолета Bell 505 в горах Грузии, сообщает Rustavi2. ЧП произошло около часа дня 6 июня рядом с поселком Степанцминда в Казбегском районе.

Винтокрылая машина принадлежала компании "Авиатор плюс", которая занимается обслуживанием иностранных туристов. В момент крушения на борту произведенного в 2013 году вертолета, по предварительным данным, находились два пассажира и пилот, все они погибли. Граждане каких стран совершали полет, не уточняется.

Причины аварии остаются неизвестны, местные жители утверждают, что падению предшествовал громкий хлопок. В настоящее время полиция проверяет эту версию.