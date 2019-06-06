Roland Garros. Юниорка Алина Чараева вышла в четвертьфинал

На Открытом чемпионате Франции по теннису параллельно с состязаниями взрослых идет второй в сезоне "Большой шлем" среди лучших юниоров планеты. Первой четвертьфиналисткой соревнований среди девушек стала россиянка Алина Чараева.

Две наши спортсменки прошли в третий круг. Но если "посеянная" под номером №11 Чараева выиграла свой матч у седьмой ракетки турнира японки Натцуми Кавагучи (6:3, 6:2), то Таисия Пачкалева свой матч за восьмерку сильнейших проиграла – француженке Эльзе Жакмо – 4:6, 0:6.