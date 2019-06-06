Клубы премьер-лиги хотят расширения. Только "Спартак" против

Российская футбольная премьер-лига проводит общее собрание клубов, на котором одним из главных вопросов стало предложения руководства РПЛ об увеличении числа команд в высшем российском дивизионе. Клубы поддержали идею расширения турнира, против выступил только "Спартак".

Ранее в футбольных кругах проходила дискуссия о возможном изменении числа клубов в премьер-лиге. Глава РПЛ Сергей Прядкин неоднократно озвучивал идею увеличения числа участников турнира с 16 до 18 команд. Именно это предложение и было вынесено на собрание, и было поддержано большинством участников.

Против были только руководители московского "Спартака", а его владелец Леонид Федун ранее не раз критиковал эту идею, называя ее "экономической глупостью". И на собрании представители "красно-белых" голосовали против, призывая к этому и коллег.

Но большинство не прислушалось к одинокому голосу. Впрочем, мнение большинства клубов пока не есть решение вопроса: окончательно новый статус премьер-лиги должен утвердить исполком Российского футбольного союза.