В Москве умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

На 60-м году жизни скончался советский и российский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин — "американец", передает ТАСС.

В четверг супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Виторган сообщила, что он несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. Время и место прощания и похорон будут известны позже.

Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года. В 1976 году поступил в Московский Авиационный Институт. В 1981 году поступил в Театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу театра на Малой Бронной.

Актер снялся в главной роли в фильме Сергея Овчарова "Небывальщина", в 1988 году — появилась картина "Джек Восьмеркин — "американец", сделавшая актера популярным. В общей сложности на его счету более семидесяти киноролей.

Также Кузнецов пробовал себя в Голливуде, снялся в эпизоде в одной из серий сериала "Санта-Барбара".