В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь. Пострадавшая едва не потеряла ребенка, но полиция почему-то отреагировала на ситуацию только после того, как история получила огласку.
Она держится за спинку стула, боится снова потерять сознание. Оправиться от боли и пережитого шока Марине помогают врачи.
- Такое впечатление, как будто они хотели целенаправленно нанести мне вред!
Соседи ночью шумели под окном. Марина вышла на улицу и, как говорит, просто попросила соблюдать тишину. В ответ толпа кинулась за ней в подъезд с кулаками.
- Я закрыла двери, поднялась на ступеньки, быстро бежать я не могу. Толпа открыла дверь и вся ринулась. Это были соседи, знакомые, мы лично с ними знакомы!
Мать двоих детей на девятом месяце беременности догнали и столкнули с лестницы.
- Крупный мужчина, единственный, которого мы не знаем из них, он взял меня, выдернул и бросил с верха ступенек вниз!
"Он ее пытался сюда куда-то кинуть, и тут они всей толпой — такая суматоха!", — рассказывает очевидец.
Беременную женщину долго били ногами, а потом спокойно разошлись. В больнице врачи сначала не верили, что ребенок останется жив.
"У женщины уже тридцать восьмая неделя. Проведены все обследования необходимые, которые должны делаться. Слава Богу, жизни будущего ребенка также ничто не угрожает", — говорит главный врач родильного дома города Подольска Александр Скобенников.
По словам жильцов дома, буйные соседи с 13-го этажа давно не дают покоя. Но они не помнят, чтобы кого-то из них хоть раз наказали.
- Да, вот, все разбито! Все разбито, пожалуйста, и с улицы разбито и здесь!
Вот и в этот раз полиция появилась только после приезда нашей съемочной группы, хотя заявление Марина написала еще в понедельник.
- Вот в этой квартире живут избившие Марину люди, но дверь никто не открывает. Мы пробовали звонить, похоже, там никого нет!
За происходящим в подъезде наблюдают сразу две видеокамеры. В ночь избиения они тоже работали, но, по словам Марины, записи на обеих оказались стерты.
"Сотрудниками отдела дознания УМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ — "Побои". Полицейскими устанавливаются правонарушители, причастные к совершению данного противоправного деяния", — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.
Напавших на беременную женщину сейчас ищут. Сама она пока остается в больнице под наблюдением врачей.
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