Новости Спорт

Все видео этой рубрики
6 июня 201913:55

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов. Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинского спортсмена чемпионского пояса и провозгласила его преемником поляка Кшиштофа Гловацкого.

"Это не санкции в отношении боксера с Украины: причиной такого решения стал переход Усика в тяжелый вес, – сообщил журналистам президент организации Франциско Валькарсель, — И в этой связи временный чемпион Кшиштоф Гловацкий становится новым чемпионом WBO".

Напомним, что Усик стал чемпионом по пяти ведущим версиям мирового бокса – WBC, WBA, IBF, WBO и IBO, — победив в финале общемирового турнира World Boxing Super Series (WBSS) россиянина Мурата Гассиева. Гловацкий в рамках турнира WBSS нынешнего сезона 15 июня в полуфинале встретится с латвийцем Марисом Бриедисом. И в этом бою чемпионский титул WBO будет стоять на кону.

Сейчас

13:52

Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами

13:37

В Москве похоронили спецназовца, зарезанного в массовой драке

13:08

В Москве умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

12:46

В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО

12:30

Шенгенские страны согласовали единый подход к выдаче мультивиз

11:15

Ватикан сообщил о готовящейся встрече Путина и Франциска

10:55

Бари Алибасов принимает поздравления в реанимации

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО

В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО

55 минут назад
Год за три: шенгенские страны согласовали единый подход к выдаче мультивиз

Год за три: шенгенские страны согласовали единый подход к выдаче мультивиз

1 час назад
Глава Счетной палаты: часть ответственности за экономический рост в России надо переложить на силовиков

Глава Счетной палаты: часть ответственности за экономический рост в России надо переложить на силовиков

1 час назад

Трансляции

Программа "60 минут по горячим следам"

ПМЭФ-2019. Торжественное открытие
14:10

Встреча Владимира Путина с руководителями информагентств
14:50

Встреча глав России и Болгарии
Все трансляции
Ватикан сообщил о готовящейся встрече Путина и Франциска

Ватикан сообщил о готовящейся встрече Путина и Франциска

2 часа назад
В Москве умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

В Москве умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

37 минут назад
Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина

Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина

3 часа назад
451
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

31 минута назад
10 городов мира, где свидание будет стоить слишком дорого

10 городов мира, где свидание будет стоить слишком дорого

5 часов назад
Кредиты - это от бедности: ЦБ и МЭР поспорили о рисках финансовой стабильности

Кредиты - это от бедности: ЦБ и МЭР поспорили о рисках финансовой стабильности

2 часа назад
Ernst & Young: инвесторы постепенно возвращаются в Россию, и США - номер один среди них

Ernst & Young: инвесторы постепенно возвращаются в Россию, и США - номер один среди них

14 минут назад
Никакой разницы: белое и красное мясо одинаково повышает уровень холестерина

Никакой разницы: белое и красное мясо одинаково повышает уровень холестерина

41 минута назад
"Облегчал участь": врача обвинили в целенаправленном убийстве 25 больных

"Облегчал участь": врача обвинили в целенаправленном убийстве 25 больных

1 час назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

10 минут назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
"Фильм слабоват": Сарик Андреасян объяснил, почему провалились его "Защитники"

"Фильм слабоват": Сарик Андреасян объяснил, почему провалились его "Защитники"

4 минуты назад
Скандальное видео: медик избил колбасой находящегося без сознания пациента

Скандальное видео: медик избил колбасой находящегося без сознания пациента

35 минут назад
Лучшие из лучших: в Москве выбрали организаторов школьного питания

Лучшие из лучших: в Москве выбрали организаторов школьного питания

1 час назад
Туристы погибли при падении вертолета в горах Грузии

Туристы погибли при падении вертолета в горах Грузии

1 час назад
Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

1 час назад
Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

1 час назад
Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

2 часа назад
Сечин усомнился, что электромобили задавят нефтянку

Сечин усомнился, что электромобили задавят нефтянку

2 часа назад
Бари Алибасов принимает поздравления в реанимации

Бари Алибасов принимает поздравления в реанимации

2 часа назад
220 лет Пушкину: Александр Сергеевич до сих пор остается самым читаемым в России

220 лет Пушкину: Александр Сергеевич до сих пор остается самым читаемым в России

3 часа назад
Кудрин: ситуация с Калви - одна из причин оттока капитала из России

Кудрин: ситуация с Калви - одна из причин оттока капитала из России

3 часа назад
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

3 часа назад
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

3 часа назад
Российский алгоритм-охранник уступил только китайскому

Российский алгоритм-охранник уступил только китайскому

3 часа назад
30-градусная жара в Москве 6 июня бывает лишь четыре раза за век

30-градусная жара в Москве 6 июня бывает лишь четыре раза за век

3 часа назад
Станция метро "Варшавская" будет закрываться раньше

Станция метро "Варшавская" будет закрываться раньше

3 часа назад
Православный мир празднует Вознесение Господне

Православный мир празднует Вознесение Господне

4 часа назад
Банк "Прайм Финанс" лишился лицензии

Банк "Прайм Финанс" лишился лицензии

4 часа назад
В мобильном Skype разрешили делиться экраном

В мобильном Skype разрешили делиться экраном

4 часа назад
Член правительства Иркутской области задержан в Москве

Член правительства Иркутской области задержан в Москве

5 часов назад
Товары клиентам Amazon доставит летающий шестигранник

Товары клиентам Amazon доставит летающий шестигранник

5 часов назад
Ситуация в Судане ухудшается. ООН отзывает своих сотрудников из страны

Ситуация в Судане ухудшается. ООН отзывает своих сотрудников из страны

7 часов назад
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

8 часов назад
В Екатерининском дворце Царского села отреставрировали уникальный Лионский зал

В Екатерининском дворце Царского села отреставрировали уникальный Лионский зал

8 часов назад
Число жертв столкновений в Хартуме возросло

Число жертв столкновений в Хартуме возросло

8 часов назад
Поезд метрополитена японской Иокогамы сошел с рельсов

Поезд метрополитена японской Иокогамы сошел с рельсов

9 часов назад
Новые имена большой литературы

Новые имена большой литературы

11 часов назад
В Питере открылся бордель с силиконовыми "сотрудницами"

В Питере открылся бордель с силиконовыми "сотрудницами"

12 часов назад
В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day

В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day

13 часов назад
Лимузин для Трампа: Белый Дом арендовал катафалк для поездок президента в Ирландии

Лимузин для Трампа: Белый Дом арендовал катафалк для поездок президента в Ирландии

13 часов назад
В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

14 часов назад
Решением суда арестованы трое фигурантов дела об убийстве спецназовца

Решением суда арестованы трое фигурантов дела об убийстве спецназовца

15 часов назад
Китайские панды осваиваются в московском зоопарке

Китайские панды осваиваются в московском зоопарке

16 часов назад
Переговоры в Минске: наконец от Киева последовала адекватная реакция

Переговоры в Минске: наконец от Киева последовала адекватная реакция

16 часов назад
Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичюса

Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичюса

16 часов назад
Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

17 часов назад
"Самолёт будущего" от KLM разместит пассажиров в крыльях

"Самолёт будущего" от KLM разместит пассажиров в крыльях

19 часов назад