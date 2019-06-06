Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов. Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинского спортсмена чемпионского пояса и провозгласила его преемником поляка Кшиштофа Гловацкого.

"Это не санкции в отношении боксера с Украины: причиной такого решения стал переход Усика в тяжелый вес, – сообщил журналистам президент организации Франциско Валькарсель, — И в этой связи временный чемпион Кшиштоф Гловацкий становится новым чемпионом WBO".

Напомним, что Усик стал чемпионом по пяти ведущим версиям мирового бокса – WBC, WBA, IBF, WBO и IBO, — победив в финале общемирового турнира World Boxing Super Series (WBSS) россиянина Мурата Гассиева. Гловацкий в рамках турнира WBSS нынешнего сезона 15 июня в полуфинале встретится с латвийцем Марисом Бриедисом. И в этом бою чемпионский титул WBO будет стоять на кону.