В Москве похоронили спецназовца, зарезанного в массовой драке

Убитого в массовой драке в подмосковном Путилкове экс-военнослужащего спецназа ГРУ Никиту Белянкина похоронили на Митинском кладбище в Москве, передает ТАСС.

По словам друга убитого Ивана Шуханова, в последний путь Белянкина проводили под гимн России.

Как сообщалось, молодой человек погиб в ночь на 2 июня около кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья, где произошла массовая драка. Никита был убит, попытавшись разнять участников драки, еще один мужчина получил ранения.

Следователи главного управления СКР возбудили дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве. Уже задержаны четыре человека, трое из них, включая обвиняемого в убийстве Сергея Ходжаняна, арестованы.

В среду Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца Сурена Маркосяна — третьего участника драки. Ранее на тот же срок был арестован гражданин Армении Нарек Степанян, обвиняемый в хулиганстве, а также безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, который обвиняется в убийстве.