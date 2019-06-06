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6 июня 201913:50

В Москве похоронили спецназовца, зарезанного в массовой драке

Убитого в массовой драке в подмосковном Путилкове экс-военнослужащего спецназа ГРУ Никиту Белянкина похоронили на Митинском кладбище в Москве, передает ТАСС.

По словам друга убитого Ивана Шуханова, в последний путь Белянкина проводили под гимн России.

Как сообщалось, молодой человек погиб в ночь на 2 июня около кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья, где произошла массовая драка. Никита был убит, попытавшись разнять участников драки, еще один мужчина получил ранения.

Следователи главного управления СКР возбудили дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве. Уже задержаны четыре человека, трое из них, включая обвиняемого в убийстве Сергея Ходжаняна, арестованы.

В среду Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца Сурена Маркосяна — третьего участника драки. Ранее на тот же срок был арестован гражданин Армении Нарек Степанян, обвиняемый в хулиганстве, а также безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, который обвиняется в убийстве.

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