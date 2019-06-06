Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня
Несколько телепремьер запланировал телеканал "Россия" для своих зрителей на День России 12 июня. Среди них новые выпуски программы "100янов" и большого юмористического концерта "Измайловский парк", трансляция большого праздничного концерта с Красной площади и премьеры двух фильмов. В праздничный день "Россия" предлагает премьерный показ художественных фильмов "Балканский рубеж" и "Крымский мост. Сделано с любовью".
Жаркое лето и ласковое море. В Керчи возводится Крымский мост. У молодого и дерзкого строителя Димы есть хобби: он выбирает самую красивую студентку из каждой археологической смены и завоевывает ее сердце. Так, наверное, было бы и в этот раз, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки.
На сердце главной героини Вари, которую играет Катерина Шпица, появляются сразу два претендента – профессиональный ловелас-строитель и карьерист на роскошном белом кабриолете. И пока соперники наперегонки очаровывают героиню, горячий кавказец Берик, который по паспорту Бернард (!), пытается реализовать мечту всей своей жизни – жениться на американке и уехать в Голливуд.
"Действие начинается в 1940-е годы, во время войны, а заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту", — рассказывает о фильме его сценарист Маргарита Симоньян.
Режиссер картины Тигран Кеосаян выразил благодарность строителям моста, которые помогли сделать этот фильм.
"Там не было декораций: настоящий бетон, металл, техника, — пояснил Тигран Кеосаян. — Непридуманная атмосфера большой стройки, вокруг которой разворачиваются все события фильма".
А некоторые строители, призналась Маргарита Симоньян, стали для нее прототипами героев при написании сценария.
В картине также снимались Юрий Стоянов, Алена Хмельницкая, Лариса Малеванная, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко, Ирина Розанова, Алексей Демидов, Сергей Газаров, Лаура Кеосаян, Александр Ильин, Елизавета Мартинес-Карденас и Софья Зайка.
Смотрите премьеру фильма с 13 часов 12 июня. А в 22 часа 30 минут на "России" вас ждет еще одна премьера – "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина. В картине снялись Гойко Митич, Эмир Кустурица, Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович и Антон Пампушный.
Фильм отсылает зрителя к недавним событиям: 1999 год, Югославия, стратегический аэропорт Слатина в Косове. Российская спецгруппа получает приказ взять объект под контроль. Но аэропорт крайне важен и для албанского полевого командира, и для натовских генералов.
Спецгруппа вынуждена вступить в неравный бой с террористами. К аэродрому Слатина устремляются российские миротворцы контингента KFOR и натовские военные. Мир вновь близок к большой войне, но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики – среди заложников у террористов в аэропорту находится его девушка Ясна.
Праздничный большой концерт к Дню России телеканал "Россия" начнет транслировать в 20 часов 30 минут. Не пропустите самое интересное в эфире.
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