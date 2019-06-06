В столице начала работу первая клиника кризисной помощи для подростков

В Москве открылась первая клиника кризисной помощи для подростков. Там будут помогать тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и не может справиться самостоятельно. Для таких пациентов разработана специальная программа реабилитации. Помощь окажут бесплатно.

Они скрывают лица. Подростки с разноцветными волосами молча рисуют цветы.

- Сказал человек, который с нами работает на арт-терапии.

Быть здесь — значит, оказаться на грани. Насилие. Травля в школе. Проблемы в семье. Каждый рисунок — зашифрованное послание. В каждом — беззвучный крик.

"Мы можем только догадаться, что это Черное море, восход или закат, но красок мы не видим. Это означает, что ребенок давно и тяжело страдает", — говорит директор Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой Марина Бебчук.

Страдает молча, незаметно. Болезнь, которую так сложно распознать — об этом знает все семейный психолог Настя. И ее уже бывшая пациентка Люба.

- У меня вообще не было друзей, я по жизни шла одна — точнее, я так думала.

- На самом деле это не так?

- На самом деле, оказалось, не так.

"Люба хорошо описывает состояние кризисного человека, когда есть туннельное мышление: у меня ничего не получается, меня никто не поддерживает. И эта мысль, как жвачка, туда-сюда бродит в его голове", — говорит семейный психолог Анастасия Ильина.

- Это лечится?

- Конечно, лечится!

Торжественное открытие: на этой большой территории Центра психического здоровья теперь будет специализированная клиника кризисной помощи — именно для подростков. Бесплатная для москвичей. Экскурсия по свежевыкрашенным коридорам. Первичное отделение — сюда только по "скорой". Дневной стационар — по желанию.

Как это работает, показывают в старых коридорах центра, где давно и успешно лечат и от подростковой депрессии, и от других сложных заболеваний.

Сейчас начало: так называемый блиц-осмотр 12 специалистов — психологи, психотерапевты, даже такие экзотические специальности, как пескотерапевты и танцедвигательные терапевты, — знакомятся с мамой и ее детьми.

То, что останется за кадром — там, за закрытыми дверями: откровенный разговор пациента с психологом. В соседнем зале учат, казалось бы, элементарному — общению.

То, что так просто нам, взрослым, для них — преодоление. Ведь это не просто мячик, который нужно удержать.

- Пошла проблема, все, молодец, хорошо! Контролируй!

Это тревожность и страх взрослеющего ребенка, которые здесь умеют почувствовать — чтобы помочь.