Путин призвал не выпускать "огненного змея" из бутылки

В 2021 году истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между СНВ-3. Россия готова обсуждать его продление, но никто не призывает садиться за стол переговоров, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств.

Таким образом, после завершения нынешнего договора, инструментов для ограничения гонки вооружений не останется, предупредил Путин. Хотя бояться России нечего, отметил глава государства, современные отечественные оружейные системы обогнали все мировые аналоги.

Отдельно Путин остановился на выходе Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Президент назвал это событие первым шагом к раскачке всех международных отношений в области безопасности.

Таким образом, добавил российский лидер, игнорирование глобальных угроз может привести мир к катастрофе. Владимир Путин призвал держать этого "огненного змея в бутылке".

Впрочем, недавний разговор с американским лидером Дональдом Трампом внушает оптимизм, заявил российский президент. Глава Соединенных Штатов понимает, сколько денег тратит весь мир на вооружение. Эти средства можно отправить на другие цели, говорит Трамп. Владимир Путин с мнением коллеги согласился.