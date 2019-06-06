"У лукоморья дуб зеленый..." на 28 национальных языках России

Ведущие региональных "Вестей" прочитали отрывок из поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" на 28 языках вещания ВГТРК. Акция приурочена к 220-летию со дня рождения поэта. Региональные филиалы ВГТРК вещают более чем на 50 национальных языках. Местные "Вести" выходят не только на русском, но и на бурятском, ненецком, татарском и даже эскимосском.

Опрос ВЦИОМ показал, что Пушкин актуален и сегодня. После школы россияне чаще всего перечитывают Александра Пушкина и Льва Толстого. К произведениям великих классиков русской литературы возвращаются 28% и 27% россиян соответственно.

Поэму "Руслан и Людмила" 84% россиян читали в школе, а еще 19% — возвращались к этой пушкинской поэме после ее окончания.

6 июня запланирована большая программа празднования Дня русского языка и дня рождения великого русского поэта.