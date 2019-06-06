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Состояние здоровья Бари Алибасова 28 минут назад
Бари Алибасов переписал завещание
Бари Алибасов, который свой 72-й день рождения встречает в реанимации НИИ Склифосовского после того, как случайно выпил средство для чистки труб вместо лимонада и получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, переписал завещание.
Ранее адвокат Сергей Жорин в своем "Твиттере" сообщил, что завещание известный продюсер составил еще 7 лет назад, и в нем был упомянут в том числе и он. Но, отмечает Жорин, "похоже, Бари и в этот раз всех обломал".
7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал— Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 5 июня 2019 г.
Согласно новому завещанию, Алибасов оставит права на поп-группу "На-На" ее участникам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.
О том, что в свой день рождения, 6 июня, находясь на больничной койке, он подписал новый документ, сообщил ТАСС пиар-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
По его словам, Политов и Жеребкин получили авторские права на творческое наследие группы, а также на использование произведений, зарегистрированное в качестве торговой марки название группы и все смежные права.
Что касается недвижимости и финансов, то 9-комнатную квартиру в Мерзляковском переулке в Москве, а также еще две квартиры в том же доме Алибасов завещал своему сыну Бари Алибасову-младшему, передает РИА Новости.
Горжанкин также сообщил, что дача в Подмосковье (стоимостью около 500 тысяч долларов), акции, векселя, другие ценные бумаги и соинвестирование в проектах на сумму около двух миллионов долларов отписаны в завещании супруге продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Состояние здоровья Бари Алибасова по-прежнему оценивается врачами как тяжелое. Ранее сообщалось, что его готовят к операции, но позже эту информацию помощник продюсера опроверг.
Тем временем, в СМИ появилась информация о том, что именно произошло вечером 4 июня, когда Алибасов попал в Склиф.
По сведениям "МК", Алибасов, у которого не очень хорошее зрение, в полутемной студии во время эмоционального телефонного разговора схватил и выпил вместо лимонада оставленную рабочими жидкость для чистки труб "Крот".
В этот момент в студии продюсер был один, но быстро сообразив, что произошло, сообщил помощникам о произошедшем, и Алибасова экстренно госпитализировали.
Если бы не молниеносная реакция, то все могло бы закончиться гораздо трагичнее.
В реанимации, отмечает издание, его навещает супруга Лидия Федосеева-Шукшина.
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