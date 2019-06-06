Путин предложил журналистке, увлекающейся тайским боксом, встречу на татами

Президент России Владимир Путин пригласил американскую журналистку, увлекающуюся тайским боксом, сразиться на татами. При этом глава государства отметил, что не стал бы выходить с ней на ринг.

Сама журналистка Розалинд Мэтисон, обращаясь к Путину на встрече с руководителями международных информационных агентств, сказала, что не осмелилась бы выйти с ним на ринг.

Путин же отметил, что "каждый должен заниматься своим делом", а боксом он не занимался никогда. А вот на татами он "готов поработать" с Мэтисон, правда, там у него будет "конкурентное преимущество".

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