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Арктика – территория открытий 16 минут назад
"Сибур", "Норникель" и "Лукойл" - в тройке лидеров по устойчивому развитию Арктики
Второй ежегодный рейтинг "Полярный индекс. Компании" представили 6 июня 2019 года в Москве эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В нем оценены работающие в российской Арктике компании по трем составляющим их деятельности — экономической, социальной и экологической.
Если год назад в рейтинг вошли 17 крупных компаний, то рейтинг 2019 года был расширен до 21 участника. Новичками списка стали ПАО "Газпром нефть", ОАО "Ямал СПГ", АО "Зарубежнефть" и АО "Мурманский морской торговый порт".
"Мы рады, что работа над первым в России арктическим рейтингом компаний продолжается. "Полярный индекс" становится реальным инструментом оценки предприятий, работающих на Севере. К нам приходят многочисленные вопросы о методологии и параметрах рейтинга. Это живое общение свидетельствует об интересе к рейтингу, а значит – учете его результатов в своей работе руководством арктических компаний", — рассказал координатор программ ПОРА Александр Стоцкий.
Тройка лидеров сохранилась с прошлого года в неизменности – "Сибур", "Норникель" и "Лукойл". Но их диспозиция изменилась. Со второй строки на первое место вышел "Сибур", "Норникель" поднялся с третьей позиции на второе место, а лидер 2018 года "Лукойл" в этому году получил только бронзу.
Новичок рейтинга "Газпром нефть" — единственная в России компания, которая уже ведет добычу на арктическом шельфе, заняла четвертое место. Пятую позицию занял "Новатэк". Компания на четыре позиции улучшиа свой результат по сравнению с первым рейтингом. Компания играет роль одного из ключевых локомотивов арктической программы, благодаря проектам по производству сжиженного природного газа (СПГ).
"Полярный индекс" позволил нам взглянуть на устойчивое развитие не только как на прикладную проблему, но и научную. Оказалось, что все рассматриваемые нами общепринятые параметры четко распределяются в две группы по универсальному закону гармоничной пропорции — золотому сечению: группа развития (62% параметров) и группа устойчивости (38% параметров). Это наше совместное с МГУ ноу-хау, — добавил генеральный директор ПОРА Борис Тарасов. — Никто в мире до сих пор не смотрел на проблему устойчивого развития с научно-математической точки зрения, хотя определений устойчивого развития существует несколько сотен. Теперь стало очевидно, что главным в устойчивом развитии является компонент "развитие" и только потом – "устойчивость".
"Полярный индекс" был представлен на заседаниях дискуссионного клуба ПОРА, Клуба разработчиков рейтингов, в Общественной палате России, на Ломоносовских и Хачатуровских чтениях, а также во время отраслевых мероприятий и на международных научных конференциях. При составлении второго рейтинга круг экспертом был расширен с 51 до 88 человек, были привлечены специалисты из всех регионов российской Арктической зоны.
Еще одну новацию объяснил руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ по разработке "Полярного индекса" профессор Сергей Никоноров.
"Помимо компаний объектом исследования стали регионы российской Арктики. Выходом на международный уровень стали рейтинги "Полярный индекс Баренц-региона", где оцениваются провинции и предприятия России, Финляндии, Швеции и Норвегии, — пояснил Сергей Никоноров. — Проектом активно интересуются многие коллеги за рубежом. "Полярный индекс" – доказательство того, что в России задумываются о переходе на принципы устойчивого развития и о внедрении элементов зеленой экономики, а в перспективе – принятии концепции синей экономики".
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