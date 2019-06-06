Федор Чалов интересен ведущим клубам из Англии, Испании и Франции

Ведущий форвард футбольной сборной России и московского Федор Чалов попал в сферу интересов лондонского "Арсенала". После того, как в марте этого года футболист стал клиентом британского агентства Base Soccer Agency, "канониры" внесли его в свой "лист ожидания".

Однако на 21-летнего нападающего, помимо клуба английской премьер-лиги, претендуют участвующий в чемпионате Франции "Монако" и испанская "Севилья", сообщает Sky Sports. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан на три года.

При этом известно, что армейцы не попали в Лигу чемпионов и тем самым лишились потенциального заработка будущего сезона, так что, вполне вероятно, что московский клуб продаст одного из своих ведущих игроков. Ранее говорилось, что ряд клубов Европы проявляют интерес к другому игроку сборной России и ЦСКА Марио Фернандесу.