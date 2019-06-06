Штирлиц вне закона: Дума рассмотрит законопроект об использовании свастики в просветительских целях

До 25 июля Госдума рассмотрит законопроект, который разрешает использовать нацистскую символику в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства. Но есть условие — подобная символика должна осуждать нацизм.

Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в четверг, 6 июня, на Уральском культурном форуме в Екатеринбурге. По ее словам, Комитет по безопасности Госдумы буквально на днях одобрил законопроект об изменении в использовании нацистской символики, из-за которого все российские фильмы о войне, плакаты военного времени, кинохроники, фотографии формально находятся вне закона.

Елена Ямпольская сообщила, что внесен новый законопроект, согласно которому разрешается использование нацистской символики в произведениях искусства. Он будет рассмотрен в первом чтении 18 июня, а до 25 июля его могут рассмотреть уже в трех чтениях, сообщает ТАСС.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по культуре Елена Ямпольская внесли свой законопроект еще в декабре 2018 года. В нем они указали о расхождениях в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Например, первым законом запрещается пропаганда, публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым — использование нацистской символики в любой форме. Это означает, что формально российские фильмы о войне должны быть запрещены.

Законопроект Пискарева и Ямпольской призван устранить противоречия и внести в оба вышеназванных закона поправки. Таким образом, нацистскую символику можно будет использовать в произведениях науки и искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях. При этом будет обязательное условие — символика должна осуждать нацизм и экстремизм и формировать негативное отношение к идеологии фашизма. Также должны отсутствовать признаки оправдания или пропаганды нацистской атрибутики и символики.