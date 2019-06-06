Путин дал совет детям: пусть почитают Библию, Тору или Коран

Во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, если им следовать, то планета станет лучше и стабильнее. Поэтому детям лучше прочитать Библию, Тору или Коран. Так Владимир Путин ответил на вопрос, какую книгу он бы посоветовал детям, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, 6 июня российский президент встречался с представителями ведущих мировых информационных агентств. В ходе беседы он коснулся, например, вопросов глобальной безопасности. Владимир Путин напомнил, что в 2021 году истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако начинать переговоры о его продлении никто не спешит. Игнорирование глобальных угроз может привести к катастрофе, считает российский лидер.

Другой темой встречи стала экономика. Владимир Путин рассказал, что в 2018 году утечка капитала из России составила 66 миллиардов долларов. Однако эта сумма была с запасом компенсирована положительным сальдо торговых операций, которое составило 131 миллиард долларов.

Глава государства еще раз подчеркнул, что главное сейчас – это диверсификация экономики и перевод ее на инновационные рельсы.