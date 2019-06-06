Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину

Один из участников драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ и участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, заявил в суде, что не принимает обвинение и в драке не участвовал, сообщает ТАСС.

В суде рассматривается ходатайство следствия о заключении гражданина Армении Саакяна под стражу. Накануне суд арестовал до 2 августа еще трех фигурантов дела: безработного россиянина Сергея Ходжаняна – его обвиняют в убийстве, а также гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина РФ Сурена Маркосяна – их обвиняют в хулиганстве. Свою вину они не признали.

Саакяна также подозревают в хулиганстве, совершенного группой по предварительному сговору.



Драка произошла в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. Белянкин пытался разнять участников драки и был убит. 6 июня его похоронили на Митинском кладбище в Москве. По делу были задержаны четыре человека.