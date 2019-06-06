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Умер Алексей Булдаков 21 минута назад

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6 июня 201918:12

Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова

В "Прямой эфир" пришла Зинаида Старостенко – женщина, которая тридцать лет хранила тайну отношений с Алексеем Булдаковым. В браке с Людмилой и народно любимого актера детей не было.

Его единственный ребенок – сын Иван, которого родила Зинаида. Для участия в программе она прилетела с Мальты и впервые публично рассказала о своих отношениях с Булдаковым в молодости и о том, как относился он к сыну.

Женщина вспоминает, что их роман так и не перерос в супружеские отношения, хотя Булдаков даже дошел до ЗАГСа. Но вступать в брак с Зинаидой не стал, а вот сына признал и на 20-летие даже подарил ему автомобиль.

При жизни актер уклончиво комментировал эту информацию, хотя, рассказывает Зинаида, Людмила принимала мальчика в доме, и некоторое время он даже называл ее "мамой".

Старостенко считает, что Иван имеет полное право на половину многомиллионного наследства знаменитого отца, в то время как вдова актера считает себя единственной наследницей.

Какие еще неизвестные ранее факты из жизни Алексея Булдакова раскрыла Зинаида? Почему он женился все-таки на Людмиле, а не на Старостенко – матери своего единственного ребенка? Где и при каких обстоятельствах познакомились Зинаида и Алексей? Действительно ли Булдаков хотел забрать у нее сына? И что говорит об этой ситуации вдова актера?

О тайной стороне жизни артиста, внезапно скончавшегося в Монголии в начале апреля, в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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