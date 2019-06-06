"Прошли хорошие времена": рыбаки обнаружили крупного крокодила в реке в Приморье

Без улова остались приморские рыбаки, повстречавшие на реке Раздольной крокодила — крупный хищник отбил у них у охоту забрасывать удочки. Ученые, впрочем, усомнились в том, что мужчины повстречали именно пресмыкающееся, хотя на снятом видео присутствую все черты рептилии.

"Прошли хорошие времена, появились крокодилы. Цыпа-цыпа-цыпа!" — пытался приманить незваного гостя рыбак, в то время как его приятель кидал в замершего на поверхности воды хищника камни.

Существо, судя по кадрам, действительно очень напоминает крокодила с характерным гребнем на хвосте. Однако доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТОИ ДВО РАН Владимир Раков в беседе с корреспондентом РИА "Восток-Медиа" усомнился в том, что представитель древнего рода мог поселиться и выжить на территории Приморья, где нет для него подходящих условий.

По его мнению, рыбакам все же улыбнулась удача, поскольку они повстречали занесенного в Красную книгу сахалинского осетра.

"Его вполне можно перепутать с крокодилом. У осетра на спине прям по хребту проходит ряд бугорков, и по краям они тоже видны. Если он плавает по поверхности, то его вполне могли перепутать с крокодилом. Но случай такой — редкость", — признался ученый.

Эксперт не исключает, что приморцы просто перепутали пресмыкающееся с рыбой. Не исключено, что жители региона, возможно, увидели редкого сахалинского осётра, который занесён в Красную книгу.

"Сахалинский осётр обитает в Приморье. Это крайне редкий случай, потому что популяция сейчас редкая. И на территории региона сахалинский осётр занесён в Красную книгу. Возможно, очевидцы и увидели как раз осётра. Его вполне можно перепутать с крокодилом. У осётра на спине прям по хребту проходит ряд бугорков, и по краям они тоже видны. И, если он плавает по поверхности, то его вполне могли перепутать с крокодилом. Но случай такой — редкость", — пояснил собеседник агентства.

Меж тем пользователи выдвинули версию о том, что крокодил мог сбежать из передвижного цирка и поселиться в богатой рыбой реке.