Вход на сочинские пляжи должен быть открыт для всех желающих

Вход на пляжи Сочи должен быть открыт для посещения всеми желающими. С таким заявлением выступил мэр приморского курорта Анатолий Пахомов.

Как заявил глава города, в случае нарушения требований может быть наложен арест на пятнадцать суток.

Сейчас проверку проходят все пляжные территории города, сообщает "Вести Сочи". Инспектируются не только муниципальные, но и частные пляжи курорта. Сегодня "экзамен сдавал" Центральный район Сочи. В следующий раз проверяющая комиссия посетит пляжные территории Лазаревского района.