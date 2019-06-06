Roland Garros. Хачанов уступил в четвертьфинале Тиму

На Открытом чемпионате Франции по теннису играются перенесенные со среды, 5 июня, матчи 1/4 финала соревнований в мужском одиночном разряде. Первыми на корт вышли россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим. Наш спортсмен не сумел пробиться в полуфинал.

"Посев" соперников делал Тима фаворитом: австрийская четвертая ракетка Roland Garros к тому же уже играл год назад на уровне полуфинала и финала парижского "Большого шлема", а для "посеянного" десятым Хачанова это был дебют на столь высоком уровне. Можно сказать, что дебют вышел комом: в каждой партии Карену не хватало чуть-чуть собранности и мастерства – 2:6, 4:6, 2:6 в пользу Тима.