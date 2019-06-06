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6 июня 201918:40

Казанский "Рубин" возглавил его экс-футболист Роман Шаронов

Клуб российской премьер-лиги "Рубин" объявил о назначении исполняющего обязанности главного тренера команды взамен покинувшего на днях коллектив Курбана Бердыева. Тренировать казанцев будет 42-летний Роман Шаронов, которые ранее возглавлял местную "молодежку".

Шаронов будучи действующим футболистов выступал за "Рубин" и провел за команду без малого 300 матчей, выиграв вместе с казанцами два чемпионата России (2008, 2009), Кубка страны (2012) и два Суперкубка (2010, 2012).

"Роман Шаронов – легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории, — говорится в пресс-релизе "Рубина". – Он выходил с клубом в премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба медали чемпионата России, обыгрывал "Барселону", "Интер", "Атлетико", доходил до четвертьфинала Лиги Европы".

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