Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 июня 201919:10

Названа дата проведения Грушинского фестиваля

Названа дата проведения Грушинского фестиваля. Знаменитый слет любителей авторской песни состоится 4-7 июля. Традиционное место проведения — Мастрюковские озёра в Самарской области. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

О новшествах и организационных моментах рассказал зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов. По его словам, очень важно на высоком уровне встретить и разместить всех гостей. Ведь тогда им захочется приехать сюда через год. Любителей песен под гитару ждет обширная программа и множество площадок для выступлений — всего четырнадцать. У каждой будет свое название, например: "Пилигримы", "Детская", "Квартира", "Степной ветер", "Главная" и другие.

Среди участников фестиваля — не только именитые исполнители, ожидается приезд молодых бардов. Также пройдут мастер-классы, спортивные соревнования, мероприятия для детей.

Текст: ГТРК "Самара"

Сейчас

18:00

Папа Римский изменил "Отче наш"

17:04

Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину

15:14

Самолет вернулся в Домодедово из-за проблем с гидравликой

14:42

Бари Алибасов переписал завещание

14:29

Путин призвал не выпускать "огненного змея" из бутылки

13:52

Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами

13:37

В Москве похоронили спецназовца, зарезанного в массовой драке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин дал совет детям: пусть почитают Библию, Тору или Коран

Путин дал совет детям: пусть почитают Библию, Тору или Коран

2 часа назад
Демократам недостаточно импичмента. Они хотят посадить Трампа

Демократам недостаточно импичмента. Они хотят посадить Трампа

2 часа назад
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

46 минут назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"

Вручение Си Цзиньпину диплома почетного доктора СПбГУ
23:20

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 июня

08:30

ПМЭФ-2019. Деловой завтрак Сбербанка
Все трансляции
Поддержать Бари Алибасова в день рождения пришли друзья и коллеги

Поддержать Бари Алибасова в день рождения пришли друзья и коллеги

2 часа назад
Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину

Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину

2 часа назад
Националисты забросали фаерами дом Порошенко, требуя его ареста

Националисты забросали фаерами дом Порошенко, требуя его ареста

30 минут назад
СМИ: в Петербурге травившую собак догхантершу "накормили" отравленным мясом

СМИ: в Петербурге травившую собак догхантершу "накормили" отравленным мясом

1 час назад
Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова

Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова

1 час назад
Папа Римский изменил "Отче наш"

Папа Римский изменил "Отче наш"

1 час назад
Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина

Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина

9 часов назад
919
Казанский "Рубин" возглавил его экс-футболист Роман Шаронов

Казанский "Рубин" возглавил его экс-футболист Роман Шаронов

1 час назад
Ernst & Young: инвесторы постепенно возвращаются в Россию, и США - номер один среди них

Ernst & Young: инвесторы постепенно возвращаются в Россию, и США - номер один среди них

6 часов назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

6 часов назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Роскомнадзор пригрозил VPN-сервисам скорой блокировкой

Роскомнадзор пригрозил VPN-сервисам скорой блокировкой

7 минут назад
Не прошел фейсконтроль: "чудище" из мусора не пустили на ПМЭФ

Не прошел фейсконтроль: "чудище" из мусора не пустили на ПМЭФ

10 минут назад
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

45 минут назад
Хакеры могут вычислить пароль, подслушав прикосновения к экрану

Хакеры могут вычислить пароль, подслушав прикосновения к экрану

1 час назад
Броня из пены защитит военную технику от пуль

Броня из пены защитит военную технику от пуль

1 час назад
Крис Хемсворт: я стер бы из памяти фильмы, на которых вырос

Крис Хемсворт: я стер бы из памяти фильмы, на которых вырос

2 часа назад
Новак Джокович вышел в полуфинал парижского "Большого шлема"

Новак Джокович вышел в полуфинал парижского "Большого шлема"

2 часа назад
Место крушения вертолета в Грузии сняли на видео

Место крушения вертолета в Грузии сняли на видео

2 часа назад
В Хартуме продолжает расти число жертв разгона палаточного лагеря

В Хартуме продолжает расти число жертв разгона палаточного лагеря

2 часа назад
"Прошли хорошие времена": рыбаки обнаружили крупного крокодила в реке в Приморье

"Прошли хорошие времена": рыбаки обнаружили крупного крокодила в реке в Приморье

2 часа назад
Жилище пушкинских книг

Жилище пушкинских книг

2 часа назад
Штирлиц вне закона: Дума рассмотрит законопроект об использовании свастики в просветительских целях

Штирлиц вне закона: Дума рассмотрит законопроект об использовании свастики в просветительских целях

3 часа назад
Легковушка сбила девушку и врезалась в дом в Иванове, четыре человека погибли

Легковушка сбила девушку и врезалась в дом в Иванове, четыре человека погибли

3 часа назад
"Мы с ней поборолись": в Клину задержали напавшего на девушку грабителя

"Мы с ней поборолись": в Клину задержали напавшего на девушку грабителя

4 часа назад
Самолет вернулся в Домодедово из-за проблем с гидравликой

Самолет вернулся в Домодедово из-за проблем с гидравликой

4 часа назад
Новая жертва Алены Верди: из тела пациентки извлекли забытый кусок резины

Новая жертва Алены Верди: из тела пациентки извлекли забытый кусок резины

4 часа назад
Сочи отменяется: иркутского министра задержали пред вылетом на пляж

Сочи отменяется: иркутского министра задержали пред вылетом на пляж

5 часов назад
"У лукоморья дуб зеленый..." на 28 национальных языках России

"У лукоморья дуб зеленый..." на 28 национальных языках России

5 часов назад
Москвич сломал нос пешеходу, которого перед этим чуть не сбил на тротуаре

Москвич сломал нос пешеходу, которого перед этим чуть не сбил на тротуаре

5 часов назад
Лошадь врезалась в зрителей на праздновании Сабантуя. Видео

Лошадь врезалась в зрителей на праздновании Сабантуя. Видео

5 часов назад
В Подмосковье начались съемки продолжения "Последнего богатыря"

В Подмосковье начались съемки продолжения "Последнего богатыря"

5 часов назад
18
Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами

Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами

5 часов назад
Технологии изготовления каменных орудий возникли несколько раз и в разных местах

Технологии изготовления каменных орудий возникли несколько раз и в разных местах

5 часов назад
"Фильм слабоват": Сарик Андреасян объяснил, почему провалились его "Защитники"

"Фильм слабоват": Сарик Андреасян объяснил, почему провалились его "Защитники"

6 часов назад
Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского

Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского

6 часов назад
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

6 часов назад
В Москве умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

В Москве умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

6 часов назад
Никакой разницы: белое и красное мясо одинаково повышает уровень холестерина

Никакой разницы: белое и красное мясо одинаково повышает уровень холестерина

6 часов назад
Лучшие из лучших: в Москве выбрали организаторов школьного питания

Лучшие из лучших: в Москве выбрали организаторов школьного питания

7 часов назад
Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

7 часов назад
Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

8 часов назад
Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

8 часов назад
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

9 часов назад
Российский алгоритм-охранник уступил только китайскому

Российский алгоритм-охранник уступил только китайскому

9 часов назад