Названа дата проведения Грушинского фестиваля. Знаменитый слет любителей авторской песни состоится 4-7 июля. Традиционное место проведения — Мастрюковские озёра в Самарской области. Об этом сообщает ГТРК "Самара".



О новшествах и организационных моментах рассказал зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов. По его словам, очень важно на высоком уровне встретить и разместить всех гостей. Ведь тогда им захочется приехать сюда через год. Любителей песен под гитару ждет обширная программа и множество площадок для выступлений — всего четырнадцать. У каждой будет свое название, например: "Пилигримы", "Детская", "Квартира", "Степной ветер", "Главная" и другие.

Среди участников фестиваля — не только именитые исполнители, ожидается приезд молодых бардов. Также пройдут мастер-классы, спортивные соревнования, мероприятия для детей.