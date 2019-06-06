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Ситуация на Украине 26 минут назад
Националисты забросали фаерами дом Порошенко, требуя его ареста
Националисты забросали особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко файерами. Это произошло во время акции, проходившей под домом экс-главы страны.
Изначально издание Страна.UA сообщало, что в четверг, 6 июня, активисты пикетируют имение Порошенко в Козине под Киевом, требуя его немедленного ареста, а также соратников Гладковских, которые причастны к скандалу вокруг "Укроборонпрома". Возле особняка собрались около 120 человек, которые жгли шины и файера. На место происшествия выехали спасатели, которые ликвидировали возгорания.
Чуть позже издание сообщило, что митингующих насчитывается около 60 человек и все они скандируют "Порошенко за решетку!". Националисты подняли флаги Украины и Правого сектора (запрещена в России). Также из колонок звучали украинские патриотические песни.
Пикетчики требовали немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в "Укроборонпроме". Как заявил координатор организации "Громадський контроль чесна країна" Владислав Литвинчук, которая проводит акцию, в противном случае они обещают бессрочную акцию протеста.
По словам координатора, все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. Литвинчук напомнил о том, что за время своего президентства Порошенко увеличил свое состояние в восемнадцать раз. Также представитель националистской организации озвучил главное требование протестующих: необходимо, чтобы Генеральная прокуратура и МВД расследовали дело по экс-президенту Украины.
Литвинчук утверждает, что на Порошенко написано уже не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении. По его словам, акция будет бессрочной, до того момента, пока бывшего главу государства не привлекут к ответственности.
В феврале журналисты Bihus.info представили публике расследование, в котором раскрывали схему масштабных хищений в оборонном комплексе. В них принимали участие должностные лица, приближенные к Порошенко. В статье утверждалось, что от "Укроборонпрома" было получено более 9,2 миллиона долларов.
Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в апреле 2019 заявил о том, что вместо "Укроборонпрома" на Украине создадут новый государственный орган с расширенными полномочиями.
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