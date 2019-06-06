6 июня 201919:24
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Последний руководитель Советского Союза рассказал, что уже давно находится в клинике, но при малейшей возможности работает, в том числе с помощью и с участием друзей.
Он подчеркнул, что книга выйдет в печать в ближайшее время.
2 марта 2019 года Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бари Алибасов переписал завещание
- Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину
- Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского
- Папа Римский изменил "Отче наш"
- Умер "Джек Восьмеркин - "американец"
Самое читаемое
-
Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Трубоочиститель вместо воды: день перед 72-летием стал для Алибасова решающим
- В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель
- Убийц пятилетнего мальчика уволили из полиции
- Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Первое заседание ПМЭФ: риски потребкредитования и пути роста ВВП
- США и Мексика не договорились по пошлинам
- ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок
- Россия и Китай вступают в "новую эпоху" укрепления стратегического партнерства
- Цены на нефть обвалились до минимумов года
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
Первое официальное фото кросс-хэтча Kia XCeed
- АвтоВАЗ назвал цены на "внедорожную" Lada Granta Cross
- Дороже BMW: Toyota назвала российские цены на "Супру"
- Haval оценил в рублях новый кроссовер F7, выпускаемый в России
- ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Визит Си Цзиньпина в Россию
- Встреча по Донбассу в Минске
- Петербург на три дня станет центром глобальной экономики
Вести-Москва
-
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
- Ненастоящие почтальоны подсовывали пенсионерам деньги "Банка приколов"
- В столице начала работу первая клиника кризисной помощи для подростков
- Новая жертва Алены Верди: из тела пациентки извлекли забытый кусок резины
- Книжный фестиваль "Красная площадь" завершится оперным гала-концертом
- Канадский театр-цирк привез в Москву "Сны Босха"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
42 минуты назад
Трансляции
Папа Римский изменил "Отче наш"
1 час назад
Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина
9 часов назад
919
Ernst & Young: инвесторы постепенно возвращаются в Россию, и США - номер один среди них
6 часов назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство
03.06.2019 08:24
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"
05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца
03.06.2019 12:34
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
41 минута назад
Броня из пены защитит военную технику от пуль
1 час назад
Место крушения вертолета в Грузии сняли на видео
2 часа назад
Жилище пушкинских книг
2 часа назад
В Подмосковье начались съемки продолжения "Последнего богатыря"
5 часов назад
18
Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами
5 часов назад
Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского
6 часов назад
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций
9 часов назад
Российский алгоритм-охранник уступил только китайскому
9 часов назад