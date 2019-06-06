Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Последний руководитель Советского Союза рассказал, что уже давно находится в клинике, но при малейшей возможности работает, в том числе с помощью и с участием друзей.

Он подчеркнул, что книга выйдет в печать в ближайшее время.

2 марта 2019 года Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет.