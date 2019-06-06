Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Ранее сообщалось, что несколько таких петиций появилось на сайте украинского президента уже через несколько дней после избрания Зеленского. Впрочем, тогда же появились и петиции об отмене этой петиции.

Как пишет "Эксперт онлайн", отказываясь от отставки по требованию подписавших петицию, он по пунктам ответил на все варианты, при которых такое было бы возможно.

В частности, по конституции Украины это предусмотрено в случаях невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмента и смерти.

Что касается здоровья, то, заявил Зеленский, он хоть и устает, но в целом чувствует себя неплохо.

При этом новоизбранный президент Украины пожаловался на "старый офис с призраками коммунизма в шкафах".

В целом, отметил Зеленский, он не может покинуть должность президента по объективным причинам, коснувшись и законопроекта об импичменте, по которому у него есть разногласия с депутатами Верховной рады.

Отметил в своем отказе президент и тот момент, что не может "пренебречь волей 73 процентов избирателей" и поддержали его кандидатуру.