Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Россия должна пересмотреть свое поведение, только тогда возможно изменение отношений Москвы и Лондона, заявил представитель премьер-министра Терезы Мэй.

Также он напомнил, что Великобритания считает действия России агрессивными и дестабилизирующими. Однако сотрудничать Королевство с Кремлем продолжит, особенно в вопросах, связанных с международной безопасностью, пишет агентство ТАСС.

Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.

Он выразил надежду, что антироссийские настроения в Великобритании никто больше раздувать не будет. Более того, островное государство возьмет курс на развитие отношений с Москвой. В заключении глава государства призвал человека, который придет на смену Терезе Мэй, учесть интересы 600 компаний, работающих в РФ.