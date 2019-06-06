Мбаппе разочарован сезоном в "Пари Сен-Жермен" и хочет уйти

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Килиан Мбаппе может нынешним летом сменить клуб. Француз перебрался из "Монако" в "Пари Сен-Жермен", но его ожидания от последнего сезона не оправдались. И, по сообщениям инсайдеров, он не желает нового контракта и хочет уйти.

"ПСЖ" еще весной был настроен вполне оптимистично и боролся на трех "фронтах" – в чемпионате и Кубке Франии, а также в Лиге чемпионов. Но в евротурнире парижане уступили "Манчестер Юнайтед", а кубковый финал "слили" "Ренну", победив только в национальном первенстве.

Как сообщают источники из окружения Мбаппе, сам форвард рассчитывал побороться с лучшими футболистами за "Золотой мяч", но скомканная концовка сезона в клубе свела эти мечты на нет. К тому же в команде не слишком хорошая атмосфера. И вот Килиан объявил руководству "ПСЖ" о желании сменить команду.

На Мбаппе давно положил глаз мадридский "Реал", и, как считают эксперты, это движение встречное, поскольку тренирует "сливочных" француз Зинедин Зидан, который хотел бы поработать с Килианом. Но не все в руках самого футболиста: вполне возможен вариант, при котором "ПСЖ" продаст француза тому клубу, который даст больше денег за трансфер.