"Ноль воздействия на окружающую среду": воздух над Норильском станет чище

Еще вчера — один из самых загрязненных городов России, сегодня - уникальная площадка для реализации беспрецедентной экологической программы. Главная цель - сделать воздух над Норильском чище. Первый шаг — закрытие никелевого завода. Второй шаг — реконструкция действующих промышленных объектов. Так, на медном заводе, ближайшем к городу, изменили схему эвакуации отходящих газов, сообщают "Вести-Красноярск".

За состоянием воздуха в Норильске следят передвижные эколаборатории. Малейшая загазованность - снижение объектов производства, вплоть до полной остановки. Кстати, возобновились работы по замене пульпопровода и очистки территории вблизи ещё одного завода — Надеждинского металлургического. В советские времена об экологии мало думали. Из-за чего бесконечные протечки трубопровода с отходами руды привели к загрязнению почвы, а близлежащая река Далдыкан каждый год во время таяния снега приобретает красноватый оттенок, вызывая бурю эмоций в соцсетях.

Только за последние два года на замену трубопровода и уборку территории вокруг "Норникель" потратил более двух миллиардов рублей. В планах и строительство противофильтрационных ограждений, которые помогут предотвратить утечку и загрязнение территории в будущем. Ещё более глобальный "Серный проект" — крупнейшее экологическое мероприятие, не имеющее аналогов в мире.

"Проектом предусматривается строительство установок по утилизации серы на НМЗ, а также реконструкция мощностей по утилизации серы на медном заводе с получением элементарной серы", — пояснил заместитель директора, главный инженер ЗФ "Норникеля" Алексей Девочкин.

На это уйдёт минимум 2,5 миллиарда долларов. Это помимо того, что ежегодно "Норникель" на экологические проекты направляет еще около 30 миллиардов рублей.