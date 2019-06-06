В Дубае туристический автобус попал в аварию: 15 погибших

Автобус с туристами попал в аварию в Дубае. По данным полиции, погибли 15 человек, еще пять человек получили тяжелые ранения.

Всего в автобусе находился 31 пассажир, передает РИА Новости. Туристы из какой страны находились в автобусе, пока не сообщается.

По данным ТАСС, на автобусе были оманские номера.